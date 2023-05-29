В Москве эвакуировали шесть судов

В шести районных судах Москвы проводится эвакуация после анонимных сообщений о «минировании». Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

Уточняется, что эвакуация была объявлена в Хамовническом, Измайловском, Чертановском, Басманном, Перовском и Тимирязевском судах.

В начале мая сообщалось, что в Москве были эвакуированы по меньшей мере 10 школ из-за анонимных сообщений о «минировании».

В конце апреля посетителей Третьяковской галереи эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва.

В начале апреля в торговом центре «Мега Химки» в подмосковных Химках эвакуировали посетителей и персонал после анонимного сообщения с угрозой минирования ТЦ.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.