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В Москве эвакуировали шесть судов

Мосгорсуд заявил об эвакуации шести районных судов после сообщений о «минировании»

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Shutterstock

В шести районных судах Москвы проводится эвакуация после анонимных сообщений о «минировании». Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

Уточняется, что эвакуация была объявлена в Хамовническом, Измайловском, Чертановском, Басманном, Перовском и Тимирязевском судах.

В начале мая сообщалось, что в Москве были эвакуированы по меньшей мере 10 школ из-за анонимных сообщений о «минировании».

В конце апреля посетителей Третьяковской галереи эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва.

В начале апреля в торговом центре «Мега Химки» в подмосковных Химках эвакуировали посетителей и персонал после анонимного сообщения с угрозой минирования ТЦ.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

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