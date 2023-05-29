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Названы причины, почему в молодости людям требуется больше сна

Психотерапевт Солис: изменения в физиологии влияют на то, что с возрастом человеку требуется меньше времени на сон

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Shutterstock

В молодости людям приходится тратить на сон больше времени, чтобы высыпаться и быть активными. О трех факторах, которые могут это объяснить, Life рассказала психолог, психотерапевт Юлия Солис.

Прежде всего, по ее словам, с возрастом в нашем организме происходят изменения в структуре и функции сна. Поэтому энергия используется более эффективно, и человек может чувствовать себя более отдохнувшими даже при сокращении времени сна.

«Более зрелая нервная система и мозг могут более эффективно обрабатывать информацию и восстанавливаться за более короткий период времени. Вместе с тем может увеличиваться время, проведенное в легком сне и пробуждении в течение ночи», — сообщила психолог.

Вторая причина, которую назвала эксперт, — организму требуется меньше энергии для поддержания метаболических процессов. На это влияют изменения в секреции гормонов, включая мелатонин.

«Вместе с сокращением метаболических потребностей организма с возрастом мы также замечаем снижение потребности в восстановительных процессах. Наше тело становится более эффективным и умелым в использовании энергии, что означает, что нам может потребоваться меньше времени на сон, чтобы восстановиться и чувствовать себя отдохнувшими», — уточнила Солис.

Последняя причина связана с тем, что циклы бодрствования и сна у человека могут с возрастом изменяться. Например, для него могут быть характерны более короткие периоды сна и более ранние утренние пробуждения.

Ранее диетологи и специалисты компаний Honestly Nutrition и The Good Sleep Clinic выяснили, что диета влияет на качество сна человека – следовательно, его можно улучшать, съедая определенный продукт.

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