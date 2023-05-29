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Пострадавшая от нападения тигра девушка и ее муж сообщили детали происшествия

В Приморье пострадавшая от нападения тигра девушка и ее супруг рассказали о деталях происшествия

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Илья Наймушин/РИА Новости

Подруга пострадавшей девушки от нападения тигра в Приморье рассказала детали происшествия авторам канала Amur Mash.

Девушка поговорила со своей госпитализированной подругой и передала информацию журналистам.

Пострадавшая рассказала, что тигр напал внезапно сбоку. Хищник налетел на девушку сверху и начал драть. Он схватил ее за руку, которую она уже не могла у него выдернуть, но кистью вцепилась ему в клык.

«Я, говорит, его за клык держу, он меня дерет прямо», — поделилась собеседница с авторам канала.

Муж Дарьи Ульяновой, на которую напал тигр, в итоге решил сбить его на грузовике, чтобы спасти жену.

Он легонько таранул его ЗИЛом, чтобы спугнуть. На бампере грузовика был найден клок тигриной шерсти. За наезд на хищника водителя могут оштрафовать на 2 млн рублей.

Пара уверяет, что в лесу искала свою собаку. Местные, как пишет Amur Mash, воспринимают эту версию скептически. Было известно, что тигр давно охотится в этой местности, вероятно, у животного там была спрятана добыча, которую он охранял.

Ранее в центре «Амурский тигр» заявили, что зверь «не собирался ее убивать». В организации утверждают, что женщина сама шла по следам тигра и проигнорировала «предупредительный рев». Родственники пострадавшей уверяют, что тигр напал сзади, до этого его неоднократно замечали «разгуливающим по кладбищу». На месте происшествия работают сотрудники охотнадзора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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