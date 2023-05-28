В Краснодарском крае загорелась гостиница

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что в Туапсинском районе Кубани загорелась гостиница. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«Поступило сообщение о пожаре в гостевом доме по адресу: поселок Джубга, улица Набережная. В 20.30 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что происходит пожар в трехэтажном доме на общей площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, пострадавших нет.

13 мая сообщалось, что в центре Москвы на улице Тверская произошло возгорание на стройке рядом с гостиницей «Интерконтиненталь». Вскоре стало известно, что пожар удалось оперативно ликвидировать. Движение транспорта частично восстановлено. Движение в сторону области осуществляется по одной полосе.

В агентстве «Москва» со ссылкой на МЧС уточнили, что загорелся утеплитель на площади 10 кв. м в котловане строящегося здания. Принятыми мерами в 15:12 открытое горение получилось сбить. Причина происшествия в центре города устанавливается.

В апреле на стройке элитного комплекса на Поклонной горе в Москве произошел крупный пожар. Площадь пожара составляла 70 кв. метров.