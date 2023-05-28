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В Татарстане сообщили о пожаре в особой экономической зоне «Алабуга»

В особой экономической зоне «Алабуга» произошел пожар площадью более 1940 кв. метров

Главное управление МЧС по Татарстану сообщило о пожаре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

«В 18:35 28 мая поступило сообщение о горении склада готовой продукции по изготовлению тортов по адресу: Елабужский район, особая экономическая зона «Алабуга», улица 14, корпус № 29», — говорится в сообщении.

По данным спасательного ведомства, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 52 человека и 15 единиц техники. Пожар локализован в 19:39, добавили в МЧС.

20 мая сообщалось, что четырем федеральным округам в России грозит самый высокий пятый класс пожарной опасности. «Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в отдельных районах Омской, Томской, Новосибирской, Самарской, Оренбургской и Новгородской областей, республик Башкортостан и Татарстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пятый класс пожарной опасности является чрезвычайным. Опасность пожаров также сохраняется в южной части Уральского федерального округа и Красноярского края.

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