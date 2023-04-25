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Россиянам назвали среднюю стоимость генеральной уборки в квартире

«Авито Услуги»: средняя стоимость генеральной уборки от клининговых компаний составляет 4,5 тыс. рублей

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Depositphotos

В России вырос спрос на клининговые услуги, стоимость генеральной уборки в среднем обходится гражданам в 4,5 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Услуги».

В процессе такой уборки исполнитель услуг пропылесосит, сделает влажную уборку и наведет порядок во всех комнатах. Популярными услугами у россиян также являются чистка мебели и ковров и мойка окон. Почистить ковер от сложных загрязнений можно в среднем от 1,8 тыс. рублей, мебель — от 2 тыс. рублей, помыть одно окно — от 500 рублей.

По данным пресс-службы, услуги клининга в стране за последние годы стали доступнее. При этом спрос на такую уборку растет не только в Москве, но и по всей стране. В прошлом году по всей России спрос вырос сразу на 38% по отношению к 2021 году. Наиболее заметен рост оказался в городах-миллионниках: Красноярске (+69%), Самаре (+59%), Екатеринбурге (+58%) и других.

При этом вместе со спросом выросло и число предложений от специалистов и клининговых служб. В 2022 году по всей России их стало больше на 51% в сравнении с 2021 годом.

Ранее клининговая компания Великобритании Homeaglow в результате проведенного исследования обнаружила, что во время часовой уборки кухни человек тратит больше калорий, чем на занятиях танцами или наведении порядка в любой другой комнате.

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