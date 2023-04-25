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Жительница Башкирии пыталась зарезать свою спящую 12-летнюю дочь

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Shutterstock

В Башкирии 52-летняя местная жительница пыталась зарезать свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел утром 24 апреля в деревне Янтышево Хайбуллинского района. По данным источника, россиянка подошла к своей спящей 12-летней дочери и стала резать ее шею ножом.

Когда школьница закричала, мать попыталась закрыть ей рот и продолжить свои действия. В этот момент в комнату вошел отец шестиклассницы, который оттолкнул женщину от ребенка.

После этого россиянка пыталась покончить с собой, однако супруг связал ее и вызвал полицию и «скорую». Пострадавшую девочку доставили в больницу, мать — в психиатрическую клинику.

Позже россиянин рассказал, что после смерти сестры у его жены диагностировали психическое расстройство.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Ранее стало известно, что во Владимирской области отец с сыном избили подростка ногами и битой.

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