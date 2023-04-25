Отец вместе с сыном битой избили подростка во Владимирской области

Во Владимирской области отец с сыном избили подростка ногами и битой. Об этом сообщает портал «Новый город Александров».

Инцидент произошел на спортивном стадионе в поселке Балакирево Александровского района. На распространившемся в сети видео мужчина помогал своему сыну издеваться над мальчиком со словами: «Бей его ногами, бей его со всей силы».

По данным источника, в результате пострадавший не смог самостоятельно встать. На место прибыла «скорая», которая доставила мальчика в больницу. Выяснением обстоятельств происшествия занялись сотрудники правоохранительных органов и администрации района.

«Сейчас этой историей занимается полиция, я вам обещаю: администрация района будет способствовать тому, чтобы виновник понес наказание по всей строгости закона», — сказала глава муниципалитета Анна Кузнецова.

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