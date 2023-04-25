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В Петербурге девушка попала в больницу после того, как официантка уронила на нее кальян

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Петербурге 21-летняя девушка была госпитализирована из кальянной с ожогами первой-второй степени. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 24 апреля в заведении на Конюшенной улице. Во время обслуживания официантка случайно уронила кальян на россиянку.

В результате девушка получила ожоги живота и шеи и была доставлена в больницу. После оказания необходимой помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что в Москве 62-летний мужчина решил проверить лайфхак из TikTok и попал в больницу с ожогами половины тела.

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