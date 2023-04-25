Мошенники похитили у двух пожилых преподавателей МГУ и МГТУ 8,5 млн рублей

Неизвестные похитили у двух пожилых преподавателей московских вузов 8,5 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первой жертвой аферистов стал 63-летний профессор МГУ Владимир Безуглов. По данным источника, педагогу позвонили «сотрудники Центробанка», которые предложили сохранить его сбережения и перевести их на «безопасный счет». В итоге россиянин потерял 7 млн руб.

Аналогичная ситуация произошла с 85-летним профессором МГТУ Евгением Складчиковым. Во второй раз злоумышленникам удалось похитить 1,5 млн руб.

Сейчас мошенников разыскивает полиция.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники под видом сотрудников ЦБ украли у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 млн рублей.