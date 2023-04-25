ТАСС: три упавших беспилотника найдены в разных районах Подмосковья

В разных районах Московской области нашли три упавших квадрокоптера, один из них обнаружили недалеко от места падения украинского беспилотника в Богородском округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

На территории СНТ «Уголек» в Богородском городском округе 24 апреля обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков, его нашли приблизительно в 4 км от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой, рассказал агентству представитель силовых структур.

По его словам, в понедельник также были найдены еще два аналогичных дрона в других районах региона. Он уточнил, что все найденные квадрокоптеры направлены на экспертизу, в настоящее время устанавливается их владелец и с какой целью были запущены.

Ранее глава Богородского городского округа Московской области Игорь Сухин подтвердил, что в муниципалитете упал беспилотник. Как сообщает ТАСС, он был произведен на Украине, может пролететь до 900 км, а также был начинен взрывчаткой. По одной из версий, один из дронов мог выполнять функцию корректировки самолетного беспилотника в режиме онлайн.