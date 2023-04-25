Дачникам рассказали о новом законе, который позволит улучшить жизнь в СНТ

25 апреля в России вступает в силу закон, который позволит улучшить жизнь дачников. Теперь СНТ смогут передавать недвижимость общего пользования третьим лицам для появления магазинов и кафе, рассказал «Парламентской газете» председатель Союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Теперь члены товарищества на собрании СНТ смогут принимать решение о передаче общей недвижимости, расположенной на территории товарищества, третьим лицам в аренду или безвозмездное пользование. Это упростит появление в товариществах новых магазинов, медпунктов, кафе, ярмарок, сервисов бытовых услуг. Мы надеемся, что закон простимулирует инвесторов и у садоводов и огородников появится все необходимое для полноценной жизни», — сказал Чаплин.

Депутат также сообщил, что 12 апреля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в Земельный кодекс. Он определяет предоставление гражданам земли в безвозмездное пользование с целью индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. По его словам, земельные участки могут бесплатно предоставлять в собственность в дальнейшем.

«Инициатива касается отдельных муниципальных образований, их определит регион. Скорее это будут неблагополучные территории, которым требуется поддержка. Есть дополнительное условие — получить землю сможет человек, который работает на основном месте в одном из таких населенных пунктов. При этом у него должна быть определенная рабочая специальность. Регионы установят перечень таких профессий и должностей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории садово-огороднического некоммерческого товарищества (СНТ), он составит 3–5 тыс. рублей. Если при этом выявится загрязнение почвы, штраф возрастет до 10 тыс. рублей в зависимости от обстоятельств.