Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Владелец выброшенного на помойку «распятия с Иисусом» заявил, что это не Иисус

close
100%
Типичный Нижневартовск/VK

Владелец «распятия с Иисусом», которого обнаружили в мусорном баке в Нижневартовске, заявил, что найденная скульптура не имеет отношения к Иисусу и религии. Об этом он сообщил на своей странице во ВКонтакте.

Как рассказал Константин Щербина, скульптура стояла в комнате умершего соседа, вещи из которой коммунальщики не могли вывезти на свалку полтора года. Он предположил, что в случае их прихода участь этой вещи была бы такая же.

«Не понимаю, почему все однозначно решили что это Иисус Христос. У Иисуса Христа при распятии не забивали гвоздь в живот. Так что это явно не тот Иисус», — написал мужчина.

По его словам, он подарил эту скульптуру своему знакомому на день рождения. Тот обратился к священнику одного из храмов Нижневартовска, который, посмотрев на ее фотографию, заявил, что ее можно порубить на дрова и выкинуть, так как к религии она не имеет никакого отношения. Священник, по его словам, также предположил, что это скорее всего «распятый разбойник».

Ранее о такой находке писали Telegram-каналы. Как сообщил Mash, владельца находки разыскивают, а сам крест вынули из помойки, отмыли и думают, куда его отдать.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях