Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США не осознают риски невыдачи виз российским журналистам, сообщает телеканал »Соловьев Live».

«Безусловно, это без ответа не останется. В отношении кого этот ответ будет, вы тоже прекрасно понимаете. Думает ли об этом американская администрация? Конечно, не думает. Им всё равно. Они давно перестали думать даже о своих гражданах», — заявила Захарова.

Она также прокомментировала, что заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби по ситуации с журналистами из России показывает, что США находятся в «идеологическом тупике».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби объяснял невыдачу виз журналистам из пула главы МИД России Сергея Лаврова на Совбез ООН тем, что они распространяют пропаганду.

Он назвал российские государственные СМИ органами пропаганды, добавив, что США считают важным отстаивать свободу прессы.