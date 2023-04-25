Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова отметила, что США не осознают риски невыдачи виз российским журналистам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США не осознают риски невыдачи виз российским журналистам, сообщает телеканал »Соловьев Live».

«Безусловно, это без ответа не останется. В отношении кого этот ответ будет, вы тоже прекрасно понимаете. Думает ли об этом американская администрация? Конечно, не думает. Им всё равно. Они давно перестали думать даже о своих гражданах», — заявила Захарова.

Она также прокомментировала, что заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби по ситуации с журналистами из России показывает, что США находятся в «идеологическом тупике».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби объяснял невыдачу виз журналистам из пула главы МИД России Сергея Лаврова на Совбез ООН тем, что они распространяют пропаганду.

Он назвал российские государственные СМИ органами пропаганды, добавив, что США считают важным отстаивать свободу прессы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях