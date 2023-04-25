Трамп отреагировал на увольнение консерватора Такера Карлсона с Fox News

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что оказался шокирован новостями об уходе популярного ведущего и консерватора Такера Карлсона с Fox News. Об этом сообщает Newsmax.

По словам 45-го главы Белого дома, он был удивлен новостью об увольнении журналиста.

«Он [Карлсон] очень хороший человек и очень талантливая личность, и у него очень высокие рейтинги [среди телезрителей]», — подчеркнул Трамп.

Как отметил экс-президент США, лично для него телеведущий был особенно потрясающим в последний год на Fox News.

Трамп не исключил, что решение Карлсона об уходе из Fox News было принято из-за того, что «ему не дали полную свободу действий».

Ранее стало известно, что консерватора Такера Карлсона уволили с Fox News и пригласили в программу «Соловьев.Live». Компания не раскрывала ни причин ухода Карлсона, ни того, кто стал инициатором разрыва рабочего контракта. Он трудился на телевизионном канале 14 лет.