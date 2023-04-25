В Кузбассе перед судом предстанет мужчина, который прострелил лицо 14-летнему подростку

В Кемеровской области перед судом предстанет 53-летний местный житель, который открыл стрельбу по 14-летнему школьнику. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кузбассу.

Инцидент произошел в январе текущего года в Юрге. Установлено, что между обвиняемым и подростком завязался конфликт, во время которого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в ребенка.

Раненый мальчик попросил прохожих вызвать ему «скорую», и прибывшие на место медики доставили его в больницу. Там школьнику диагностировали открытый перелом лицевой кости.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия». В ближайшее время дело россиянина рассмотрит суд.

Ранее стало известно, что в США мужчину посадили в тюрьму на 22 года за стрельбу в подростка из-за его сексуальной ориентации.