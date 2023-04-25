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В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорбившего подростка в шапке с буквой Z

В Екатеринбурге задержали мужчину, который оскорбил несовершеннолетнего из-за буквы Z на шапке. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Ранее видео с этим инцидентом было опубликовано в некоторых СМИ и Telegram-каналах.

К операции по задержанию мужчины, как отметили в региональном МВД, были привлечены бойцы ОМОН региональной Росгвардии.

ГУ МВД РФ по Свердловской области подчеркнули, что задержанный не стоит на учете у психиатра, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребёнка и его родителей не знал.

Как заявили в МВД, мужчина раскаялся и принес свои извинения мальчику. В настоящее время его опрашивают, процессуальное решение будет принято по итогам проверочных мероприятий, добавили там.

Ранее сообщалось, что жителя Калуги оштрафовали на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные машины с буквой Z.

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