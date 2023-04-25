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В Москве во вторник ожидается до +22°С

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Синоптики пообещали, что в Москве и области во вторник, 25 апреля, будет до +22°С. В регионе будет облачно с прояснениями. По области местами пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +9...+11°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 746 мм рт. ст., а ночью — 742 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице 1 мая.

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