В Госдуме предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева, в котором предложил пожизненно запретить гражданам, имеющим административное наказание за пьяное вождение самоката, пользоваться кикшерингом, передает RT.

Он указал в своем обращении, что в последние годы системы краткосрочной аренды электросамокатов (кикшеринг) стали массово доступными для россиян в крупных городах.

При этом, как напомнил парламентарий, законодательством не предусмотрено значимое наказание за езду и нарушение правил дорожного движения (ПДД) на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. Он обратил внимание, что штрафы варьируются от 800 до 1,5 тыс. рублей.

Законодатель также отметил, что только за последнее время произошло несколько резонансных ЧП в Москве и Санкт-Петербурге, когда в результате езды в нетрезвом состоянии тяжелые травмы получили сами водители электросамокатов либо третьи лица.

Как заявил он, стандартный прокатный самокат способен набирать скорость до 25 км/ч. Данное транспортное средство весит около 15 кг без учета веса человека, управляющего им. Хамзаев подчеркнул, что в итоге нетрезвое вождение может представлять не только серьезную угрозу здоровью, но и привести к фатальным последствиям при ударе на скорости, особенно для малолетних детей.

«В этой связи прошу поддержать внесение изменений в нормативно-правовые акты в части введения пожизненного запрета на аренду электросамокатов лицами, единожды административно наказанными за вождение в состоянии опьянения, и определить позицию ведомства», — сказано в тексте обращения.

С 1 марта 2023 года использование самокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России регламентируется ПДД. Соответствующие поправки были внесены в октябре прошлого года.