Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, насколько километров необходимо отодвинуть линию соприкосновения от Энергодара, чтобы обеспечить безопасность и развитие Запорожской АЭС (ЗАЭС), передает ТАСС.

Он заявил, что в «Росэнергоатоме» во многом связывают стабилизацию и развитие этой станции с изменениями линии боевого соприкосновения. Как указал Карчаа, когда эта линия «будет отодвинута на достаточное удаление», хотя бы на 300 км, «тогда можно куда более уверенно говорить о реальных перспективах скорого развития и отсутствия угроз».

По его словам, в настоящее время возможность катастрофы на Запорожской АЭС исключена, «если, конечно, дяди из Пентагона» не предоставят Киеву более совершенные и дальнобойные виды вооружений, «а их подопечные на Украине с нездоровой психикой не применят по станции».

Карчаа добавил, что в случае аварии радиоактивное заражение США не затронет, но «накроет значительную часть Европы».

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС не должна подвергаться нападению и использоваться для нападения.