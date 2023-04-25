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ТАСС: в Волгоградской области разбился вертолет санавиации, есть погибший

В Волгоградской области потерпел крушение вертолет санавиации, есть погибший, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы региона.

«Разбился вертолет санавиации, один член экипажа погиб», — сообщил собеседник.

Он добавил, что по предварительным данным, разбился вертолет «Ансат», который летел в поселок Ерзовка под Волгоградом, где находится место его дислокации.

В комитете здравоохранения региона подтвердили эту информацию, добавив, что пассажиров на борту не было.

3 апреля около населенного пункта Стандартный в Волгоградской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб.

16 марта штаб Центрального командования США сообщил, что на западе Ирака разбился американский военный вертолет с военнослужащими.

7 марта два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись недалеко от Рима, оба пилота погибли.

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