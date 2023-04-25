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Глава муниципалитета Сухин: в Богородском округе Подмосковья упал украинский БПЛА

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Глава Богородского городского округа Московской области Игорь Сухин в своем Telegram-канале подтвердил, что в муниципалитете рухнул беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«На территории Богородского округа упал беспилотник украинского производства», — написал он.

Сухин добавил, что его обнаружила жительница СНТ в лесном массиве возле своего дома. В своем посте он не уточнил, был ли беспилотник начинен взрывчаткой.

В пресс-службе администрации со ссылкой на Единую диспетчерскую службу округа сообщили «Интерфаксу», что к беспилотнику были прикреплены 36 брикетов с 18 килограммами пластита, которые были изъяты.

Ранее в Павлово-Посадском городском округе в Подмосковье обнаружили беспилотник с двумя парашютами. По информации источника, взрывчатых веществ и взрывных устройств на аппарате не обнаружено.

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