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Самолет Flydubai, у которого после взлета загорелся двигатель, приземлился в Дубае

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Depositphotos

Самолет авиакомпании Flydubai, у которого после вылета из Катманду загорелся двигатель из-за столкновения с птицей, приземлился в аэропорту Дубая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Воздушное судно приземлилось в 00:11 по местному времени (23:11 мск).

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Flydubai, совершающий рейс FZ 576 из аэропорта Катманду в международный аэропорт Дубая, столкнулся с птицей во время взлета из Катманду.

Власти уточняли, что после выполнения «стандартной процедуры» самолет продолжит полет в Дубай в обычном режиме. Посадка была запланирована на 0:14 по местному времени (23:14 мск).

Также сообщалось, что самолет компании Flydubai загорелся при взлете из Катманду. Очевидцы опубликовали соответствующее видео.

Впоследствии министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Судан Кирати заявил, что воздушное судно благополучно направляется к месту назначения.

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