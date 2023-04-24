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Житель Ивановской области чуть не задушил пенсионерку за отказ одолжить деньги

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Depositphotos

В Ивановской области 24-летний местный житель набросился на 72-летнюю соседку после отказа дать в долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из поселков Тейковского района. Пострадавшая пенсионерка рассказала, что молодой человек попросил одолжить ему деньги на алкоголь, а после отказа стал душить ее.

Испугавшись, россиянка передала мужчине почти 50 тыс. руб. Вскоре грабителя задержали в лесополосе неподалеку от дома женщины.

«В ходе личного досмотра часть похищенных денег изъята и будет возвращена законной владелице. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). 24-летний фигурант помещен в изолятор временного содержания», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что вооруженный молотком мужчина в желтом плаще и маске ограбил магазин в Петербурге.

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