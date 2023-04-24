Полиция сняла оцепление у посольства РФ в США после сообщений об оставленных чемоданах

В чемоданах, брошенных у посольства РФ в Вашингтоне, взрывных устройств не обнаружили, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского дипломата.

В чемоданах не нашли ничего опасного, там были чьи-то личные вещи.

По данным источника, полицейские покидают район.

Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина азиатской внешности оставила два чемодана у российского дипведомства. Женщину разыскивают.

Ранее также сообщалось, что в посольство Франции на Большой Якиманке в Москве прислали письмо с неизвестным порошком.

В середине апреля в диппредставительство присылали посылку с костями.

Также в апреле в посольство Финляндии в Москве доставили три письма, одно из них — с порошком.