Семилетний мальчик пропал перед началом уроков в Сочи

В Сочи семилетний мальчик пропал после того, как родители проводили его до школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Об исчезновении ребенка стало известно 24 апреля. По данным администрации города, в 7:20 родители довели школьника до лицея №59 в Адлерском районе, однако на территорию образовательного учреждения он не зашел.

Сейчас на поиски мальчика отправился весь личный состав полиции.

«В первую очередь проверяются места, где ребенок любил проводить время», — рассказали в мэрии.

Ранее стало известно, что в Самарской области пропавшего трехлетнего мальчика нашли спящим в канаве.