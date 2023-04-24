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Семилетний мальчик пропал перед началом уроков в Сочи

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Сочи семилетний мальчик пропал после того, как родители проводили его до школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Об исчезновении ребенка стало известно 24 апреля. По данным администрации города, в 7:20 родители довели школьника до лицея №59 в Адлерском районе, однако на территорию образовательного учреждения он не зашел.

Сейчас на поиски мальчика отправился весь личный состав полиции.

«В первую очередь проверяются места, где ребенок любил проводить время», — рассказали в мэрии.

Ранее стало известно, что в Самарской области пропавшего трехлетнего мальчика нашли спящим в канаве.

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