В Башкирии спасатели нашли живым туриста, которого считали утонувшим

В Башкирии сотрудники экстренных служб нашли туриста, который считался утонувшим во время одиночного сплава. Об этом сообщают Кугарчинские вести со ссылкой на пресс-службу госкомитета республики по ЧС.

Об исчезновении россиянина стало известно 22 апреля, когда другие туристы нашли на «Айгирских порогах» пустую байдарку. Россияне узнали лодку: ранее они познакомились с его хозяином во время прохождения порога.

Не увидев рядом с байдаркой нового знакомого, туристы решили, что он утонул, и сообщили об этом в «112». На поиски мужчины отправились спасатели госкомитета РБ по ЧС. Спустя сутки им удалось найти россиянина живым.

Ранее стало известно, что в Перми спасатели сняли ребенка с шестиметрового дерева.