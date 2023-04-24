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В Башкирии спасатели нашли живым туриста, которого считали утонувшим

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Башкирии сотрудники экстренных служб нашли туриста, который считался утонувшим во время одиночного сплава. Об этом сообщают Кугарчинские вести со ссылкой на пресс-службу госкомитета республики по ЧС.

Об исчезновении россиянина стало известно 22 апреля, когда другие туристы нашли на «Айгирских порогах» пустую байдарку. Россияне узнали лодку: ранее они познакомились с его хозяином во время прохождения порога.

Не увидев рядом с байдаркой нового знакомого, туристы решили, что он утонул, и сообщили об этом в «112». На поиски мужчины отправились спасатели госкомитета РБ по ЧС. Спустя сутки им удалось найти россиянина живым.

Ранее стало известно, что в Перми спасатели сняли ребенка с шестиметрового дерева.

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