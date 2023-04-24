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Басманный суд Москвы приговорил «лимонадного отравителя» к 15 годам колонии

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В столице огласили приговор «лимонадному отравителю» Мураду Сабанову. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Согласно решению суда, Сабанов проведет в колонии строгого режима 15 лет.

Напомним, россиянин был задержан в 2019 году после серии отравлений в районе Чистых прудов. Следствие установило, что Сабанов угощал прохожих лимонадом, отравленным психотропными веществами. После того, как пострадавшие теряли сознание, подсудимый забирал у них ценные вещи, деньги, банковские карты и документы.

В 2021 году суд приговорил Сабанова к 16 годам колонии. Однако позже дело отправили на пересмотр в связи с наличием процессуальных нарушений.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор 28-летнему жителю Ишима, который совершил развратные действия в отношении троих несовершеннолетних.

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