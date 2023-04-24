В Калужской области отменили массовые мероприятия и салюты на праздники

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе не будет массовых мероприятий и салютов на майские праздники. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Чтобы они [праздники] прошли для жителей области спокойно и безопасно, усиливаем контроль общественного порядка», — добавил он.

Ранее власти Забайкальского края отменили торжественный фейерверк в честь грядущего Дня Победы из-за нужд специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Согласно информации регионального правительства, все материальные средства, заложенные на салют, пойдут на нужды СВО.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что праздничные мероприятия на 9 Мая в регионе отменены из соображений безопасности. Власти Кабардино-Балкарии по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики тоже решили отменить массовые праздничные новогодние мероприятия и фейерверки.