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СМИ сообщили о гибели в Судане египетского дипломата

Al Arabiya: в Судане расстреляли египетского дипломата

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Marwan Ali/AP

Автомобиль египетского посольства в Судане был обстрелян, в результате погиб помощник военного атташе Египта, сообщает телеканал Al Arabiya.

По информации представителя армии Судана, транспортное средство помощника военного атташе обстреляли на шоссе Хартума.

Официальных комментариев от властей Египта пока не поступало.

Ранее в египетском МИД сообщили, что из Судана были эвакуированы 436 граждан Египта. В стране находятся более 10 тыс. граждан Египта.

Ситуация в стране резко обострилась из-за конфликта между Вооруженными силами под руководством Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Силами быстрого реагирования во главе с Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), заместителем аль-Бурхана в Суверенном совете.

22 апреля посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил, что российская сторона готова к эвакуации граждан России из республики.

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