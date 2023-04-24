Самолет Flydubai в Катманду столкнулся с птицей

Самолет авиакомпании Flydubai, совершающий рейс FZ 576 из аэропорта Катманду в международный аэропорт Дубая, столкнулся с птицей во время взлета из Катманду, сообщает пресс-служба правительства Дубая в Twitter.

Власти уточнили, что после выполнения «стандартной процедуры» самолет продолжит полет в Дубай в обычном режиме. Посадка запланирована на 0.14 по местному времени (23.14 мск).

Ранее сообщалось, что самолет компании Flydubai загорелся при взлете из Катманду. Очевидцы опубликовали соответствующее видео.

Впоследствии министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Судан Кирати заявил, что воздушное судно благополучно направляется к месту назначения.

24 апреля ряд российских СМИ также писали, что власти временно приостановили работу московского аэропорта Внуково из-за сообщений о беспилотнике.