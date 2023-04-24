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РИА Новости: воздушную зону над Внуково временно закрыли из-за данных о дроне

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Воздушную зону над московским аэропортом «Внуково» временно закрыли в связи с появлением информации о беспилотнике, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакругах.

Подробностей источник не привел.

По данным портала FlightRadar, самолетов над аэропортом сейчас действительно нет.

В то же время в пресс-службе авиагавани сообщают, что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в Подмосковье обнаружили сразу несколько упавших беспилотников.

Два дрона нашли в Богородском городском округе на расстоянии 2 км друг от друга.

Также сообщалось о найденном дроне в Павлово-Посадском городском округе на территории садового товарищества.

До этого на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Капотне на юго-востоке Москвы нашли квадрокоптер с видеокамерой.

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