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В Тюменской области осудили развратившего троих детей 28-летнего мужчину

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Ишима, который совершил развратные действия в отношении троих несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Следствие установило, что подсудимый переписывался с детьми в одной из социальных сетей. Мужчина отправлял им фотографии обнаженных женщин и мужчин, а также просил их делать интимные снимки.

«В совершении данного преступления житель г. Ишима был изобличен благодаря тому, что одна из несовершеннолетних рассказала обо всем родителям, которые впоследствии уже обратились в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Суд приговорил россиянина к шести годам лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме прочего, осужденный должен выплатить пострадавшим по 150 тыс. руб.

Ранее жительница Москвы заявила в полицию, что пожилой знакомый совратил ее малолетнего сына.

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