Силуанов: Россия успешно преодолела острую фазу санкционного давления

Ответственная макроэкономическая политика, надежная финансовая структура и технологический суверенитет являются залогом финансового суверенитета государства, а понимание причин и сути санкционного давления дает России возможность действовать на перспективу. Об этом во время своей лекции в рамках федерального просветительского марафона «Знание.Первые» российского общества «Знание» рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Выступая перед молодыми слушателями, глава ведомства подчеркнул, что Россия успешно преодолела острую фазу санкционного давления.

Антон Силуанов пояснил, что в мире происходит трансформация глобальных соотношений сил.

По его словам, сейчас Россия, Китай, Индия «подпирают» устоявшиеся развитые страны, которые ранее диктовали всему миру правила экономических взаимодействий. При этом бывшие гегемоны хотят удержаться на плаву и продолжать диктовать другим. Попытки ввести санкции и ограничить расчеты, заморозить резервы и не дать развиваться России — это, считает министр, и есть попытки удержаться на плаву.

«Важно не дать образоваться неустойчивости бюджетной конструкции и в то же время соблюдать все социальные обязательства, которые приняло государство, — без этого никуда. Несмотря на все ограничения, мы направляем денежные средства в самые важные отрасли: повысили пенсии, пособия, зарплаты. Благодаря взвешенной финансовой политике граждане в минимальной степени почувствовали ограничения», — сказал лектор.

Что касается технологического суверенитета, приходится нагонять то, что было упущено: возрождать машиностроение, приборостроение, радиоэлектронику, перечислил направления работы министр.

Говоря о достижении финансового суверенитета, руководитель Минфина анонсировал введение в обращение цифрового рубля уже до конца нынешнего года.

«За год, прошедший с введения жестких внешних финансовых ограничений, в России был реализован план укрепления финансового суверенитета, разработанный правительством и Центробанком. В результате в стране удалось затормозить инфляцию — сегодня она составляет не более 3 %», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что Россия также справилась с безработицей: люди перенаправили силы и бизнес на те проекты, откуда ушел иностранный бизнес.

«Наша задача — идти вперед, и неважно, кто какие решения принимает за границей. Нам важно выработать свой путь, чтобы все санкции оставить побоку. Конечно, мы чувствуем ограничения, но задача финансистов — побыстрее их преодолеть», — заключил Силуанов.