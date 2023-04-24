ТАСС: в Подмосковье нашли беспилотник с двумя парашютами

В Павлово-Посадском городском округе в Подмосковье обнаружили беспилотник с двумя парашютами, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, взрывчатых веществ и взрывных устройств на аппарате не обнаружено.

В настоящее время ищут владельцев беспилотника.

Как сообщает Telegram-канал 112, дрон упал в СНТ «Родничок». Аппарат не имеет опознавательных знаков, с размахом крыльев в 2 метра. Об аппарате в полицию сообщили спасатель Владимир и его супруга.

Предположительно, это дрон-разведчик, или координатор, уточняет издание.

Ранее в этот день сообщалось, что в Богородском городском округе под Ногинском нашли начиненный 17 кг взрывчатки украинский беспилотник UJ-22 Airborn, у которого закончилось топливо в баке. Позднее стало известно, что в 2 км от этого места был обнаружен еще один беспилотник. По одной из версий, это был корректировщик, который направлял дрон со взрывчаткой.