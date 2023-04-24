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Shot: владельцы ПВЗ Wildberries планируют устроить новые забастовки

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries планируют провести новые забастовки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, причина недовольства предпринимателей — большие суммы удержания в разделе «Зависшие товары». Так, некоторым собственникам ПВЗ выставляют счет за удержания, которые были в ноябре-декабре прошлого года.

Отмечается, что владельцы ПВЗ собираются обратиться в суд и оспорить выставленные им суммы. Ассоциация участников рынка электронной коммерции заявила каналу, что продолжит отстаивать интересы сотрудников маркетплейса и собственников ПВЗ.

Ранее стало известно, что сотрудников склада маркетплейса Wildberries перед началом смены принуждают раздеваться до нижнего белья в целях прохождения обязательного досмотра и упреждения воровства.

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