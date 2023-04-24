Самолет компании Flydubai загорелся при взлете из Катманду и пытается сесть

Самолет авиакомпании ОАЭ Flydubai загорелся при взлете из аэропорта в Катманду и пытается совершить посадку. Об этом сообщает агентство ANI в Twitter

По данным портала Flightradar, за полетом следят более 86 тыс. человек. Рейс изначально направлялся в Дубай.

Согласно информации агентства, пожарные машины уже ожидают самолет в аэропорту.

Корабль Fly Dubai благополучно направляется к месту назначения. Не волнуйтесь, удачи всем», — написал затем в Twitter министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Судан Кирати.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines совершил экстренную посадку во Флориде из-за пожара на борту.