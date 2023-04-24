Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самолет компании Flydubai загорелся при взлете из Катманду и пытается сесть

Самолет авиакомпании ОАЭ Flydubai загорелся при взлете из аэропорта в Катманду и пытается совершить посадку. Об этом сообщает агентство ANI в Twitter

По данным портала Flightradar, за полетом следят более 86 тыс. человек. Рейс изначально направлялся в Дубай.

Согласно информации агентства, пожарные машины уже ожидают самолет в аэропорту.

Корабль Fly Dubai благополучно направляется к месту назначения. Не волнуйтесь, удачи всем», — написал затем в Twitter министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Судан Кирати.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines совершил экстренную посадку во Флориде из-за пожара на борту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях