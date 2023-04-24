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Американский ведущий Такер Карлсон покидает телеканал Fox News

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Global Look Press

Американский ведущий Такер Карлсон покидает Fox News, сообщается на сайте телеканала.

Последний выпуск шоу с его участием вышел 21 апреля. Компания не назвала причин ухода Карлсона.

Ранее Карлсон заявил, что бывший президент США Дональд Трамп якобы был арестован за то, что составляет конкуренцию Джо Байдену на грядущих выборах.

По его мнению, очевидно, что произошло в здании суда в Манхэттене, в том числе и для представителей Демократической партии.

По его мнению, арест Трампа является самым явным вмешательством в выборы в истории Соединенных Штатов.

Сам Трамп назвал 4 апреля, день, когда ему были предъявлены обвинения в суде Нью-Йорка по делу о финансовом подлоге, «лучшим в истории».

4 апреля суд в Нью-Йорке предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по 34 пунктам, арестовал его, но в тот же день снял арест.

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