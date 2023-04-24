В Москве пенсионерка умерла на могиле своего мужа на Красную горку

Пожилая жительница Москвы скончалась на территории Востряковского кладбища. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 23 апреля на Красную горку. По данным источника, 83-летняя россиянка пришла на кладбище вместе со своей внучкой. Там родственницы планировали навести порядок на могиле мужа и родителей пенсионерки.

В какой-то момент пожилой москвичке стало плохо, и ее внучка побежала за водой. Вернувшись, девушка обнаружила свою бабушку без признаков жизни.

Сотрудники кладбища сделали женщине массаж сердца, однако спасти ее не удалось. К приезду медиков россиянка была уже мертва.

Ранее стало известно, что в Миассе полуторагодовалый ребенок утонул в ванной, пока его родители пили алкоголь.