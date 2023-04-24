Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве пенсионерка умерла на могиле своего мужа на Красную горку

close
100%
Depositphotos

Пожилая жительница Москвы скончалась на территории Востряковского кладбища. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 23 апреля на Красную горку. По данным источника, 83-летняя россиянка пришла на кладбище вместе со своей внучкой. Там родственницы планировали навести порядок на могиле мужа и родителей пенсионерки.

В какой-то момент пожилой москвичке стало плохо, и ее внучка побежала за водой. Вернувшись, девушка обнаружила свою бабушку без признаков жизни.

Сотрудники кладбища сделали женщине массаж сердца, однако спасти ее не удалось. К приезду медиков россиянка была уже мертва.

Ранее стало известно, что в Миассе полуторагодовалый ребенок утонул в ванной, пока его родители пили алкоголь.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях