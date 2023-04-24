В России стартовала рекламная кампания о диспансеризации

Организация «Национальные приоритеты» и Минздрав России запустили коммуникационную кампанию, направленную на популяризацию диспансеризации. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты».

Героями рекламных роликов стали ведущие врачи страны: терапевты, онкологи и кардиологи, которые рассказывают истории болезней разных персонажей и призывают зрителей пройти профилактические осмотры.

Миссия кампании — напомнить людям о том, что оценить состояние своего здоровья можно бесплатно. В эфир выйдут сначала два ролика — «Полипы Петровича» и «Сердце Галины». Один из них посвящен выявлению рака на ранней стадии, а второй рассказывает о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Еще два ролика будут посвящены ранней диагностике гипертонии и обследованию родинок.

Видеоролики будут показывать на федеральных телеканалах и в интернете, аудиоролики — крутить на радиостанциях. Кроме того, в регионах разместят баннеры на носителях наружной рекламы.

«Каждая история болезни — это не только анамнез, диагноз и другие медицинские показатели. Как правило, это история невнимания к себе и своему здоровью. Это драматургия, достойная экранизации. Выбор образов в рекламе не случайный, а намеренно глубинный. Ну плевать на себя хотел работяга — да что я там не видел? Вот мы и решили показать то, куда нельзя заглянуть», — прокомментировала креативный директор АНО «Национальные приоритеты» Руслана Харитонова.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава РФ Любови Дроздовой, важность прохождения диспансеризации сложно переоценить.

«Уверена, что подобная информационная кампания послужит мотиватором для прохождения профилактических мероприятий, напомнит, что первым пунктом в плане на долгую и продуктивную жизнь должна быть забота о собственном здоровье», — отметила она.

Чтобы получить направление на диспансеризацию необходимо записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.