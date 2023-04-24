Вооруженный молотком мужчина в желтом плаще и маске ограбил магазин в Петербурге

На юго-западе Санкт-Петербурга мужчина в ярко-желтом плаще и медицинской маске на лице ограбил торговую точку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 апреля в магазине на улице Маршала Казакова. Поскольку в тот момент продавца за прилавком не было, правонарушитель беспрепятственно ограбил кассу и попытался скрыться. Сотрудник охраны попытался задержать вора, в ответ на что неизвестный ударил его молотком.

«За ним погнался охранник, а грабитель ударил его молотком и скрылся», – заявил источник телеканала.

Преступнику удалось скрыться, и теперь его поисками занимается полиция. Сколько именно денег мужчина унес из кассы, не сообщается.

Ранее стало известно, что норильчанин в костюме снежного человека украл из кинотеатра четыре миллиона рублей.