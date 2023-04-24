ООН эвакуировала большинство сотрудников своей миссии в Хартуме

ООН эвакуировала сотни сотрудников своей миссии в Хартуме в безопасные места. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ООН.

Отмечается, что спецпредставитель генерального секретаря ООН по Судану и глава Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес останется в республике с небольшой группой сотрудников и продолжит работать над урегулированием нынешнего кризиса.

Ранее сообщалось, что Китай направил целевую группу для эвакуации своих граждан из Судана.

24 апреля посольство России в Судане сообщило об успешной эвакуации заблокированной в храме Нубийской митрополии в Судане россиянки с ребенком.

Российские дипломаты сообщили об эвакуации в посольство в Хартуме почти всех граждан РФ, которые находились в зонах эскалации конфликта. В посольстве отметили, что желание эвакуироваться, кроме россиян, выразили граждане стран СНГ. Список лиц, которых планирует эвакуировать посольство, насчитывает около 300 человек, среди них 140 — граждане России.