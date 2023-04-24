Погибшие в ПНИ Петербурга дети скончались из-за отека головного мозга и других заболеваний

Стали известны причины гибели шести детей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере на улице Коллонтай в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, у троих несовершеннолетних диагностировали отек головного мозга, у двоих — прогрессирующую дыхательную недостаточность. Еще один ребенок скончался в результате полиорганной недостаточности.

Отмечается, что у половины детей развился дефицит массы тела из-за недостаточности питания. Пятеро из них скончались в стенах Александровской больницы, еще один умер в инфекционной больнице Боткина.

Напомним, 20 апреля СК сообщил о смерти 6 пациентов ПНИ в Петербурге и завел уголовное дело. По версии следствия, к гибели подопечных привело ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками ПНИ.