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ФСБ задержала жителей Белгородской области за попытку сбыть купленное у военных оружие

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РИА «Новости»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ выявили двух жителей Ракитянского района Белгородской области, которых подозревают в попытке торговли оружием, купленным у военных, сообщает РИА Новости.

В региональном УФСБ сообщили, что у подозреваемых нашли два автомата Калашникова и 387 патронов к ним, которые мужчины планировали продать. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт оружия).

В пресс-службе УФСБ уточнили, что задержанные приобрели это оружие у военнослужащих на приграничных с Украиной территориях. Они находятся под домашним арестом.

Ранее в ФСБ рассказали, что в Ставропольском крае был задержан сторонник ИГ (организация запрещена в России), готовивший теракт в Минеральных водах.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность одного из главарей ИГ,http://www.gazeta.ru/social/news/2023/04/17/20229133.shtmlпланировавшего теракты в Московском регионе и в Новосибирске.

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