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В Брянской области выделили 500 млн рублей на строительство оборонительных сооружений

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Власти Брянской области выделили 500 млн руб. на строительство дополнительных фортификационных сооружений. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Богомаз. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

«В целях реализации мероприятий по строительству фортификационных сооружений выделить департаменту строительства Брянской области 500 млн рублей», — говорится в сообщении.

Соответствующие средства уже зарезервированы в бюджете области на 2023 год.

17 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в районе села Залесочье в Погарском районе совершена попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины. Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что наряд пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресек попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию РФ.

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