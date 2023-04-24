В Брянской области выделили 500 млн рублей на строительство оборонительных сооружений

Власти Брянской области выделили 500 млн руб. на строительство дополнительных фортификационных сооружений. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Богомаз. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

«В целях реализации мероприятий по строительству фортификационных сооружений выделить департаменту строительства Брянской области 500 млн рублей», — говорится в сообщении.

Соответствующие средства уже зарезервированы в бюджете области на 2023 год.

17 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в районе села Залесочье в Погарском районе совершена попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины. Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что наряд пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресек попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию РФ.