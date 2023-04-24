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На Западной Украине подожгли храм Иова Почаевского УПЦ

Черновицко-Буковинская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила в Telegram-канале, что неизвестные в ночь на 24 апреля подожгли храм Иова Почаевского, находящийся в селе Милиево Черновицкой области Украины.

«Догорает в человеческой ненависти храм Иова Почаевского в Милиеве. Подожгли храм этой ночью – профессионально, без шансов на спасение», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что горсовет города Владимира (ранее — Владимир-Волынский) Волынской области на западе Украины решил расторгнуть договор аренды с Владимир-Волынской епархией канонической Украинской православной церкви относительно Свято-Успенского собора, Николаевской церкви и епархиального управления. Такое решение приняли депутаты на внеочередном заседании Владимирского городского совета.

Отмечается, что согласно данному решению, юрлица обязаны зарегистрировать прекращение права постоянного пользования земельными участками в установленном законом порядке.

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