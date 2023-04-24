Китай направил целевую группу для эвакуации своих граждан из Судана

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин сообщила о направлении целевой группы в Судан для эвакуации граждан страны в соседнее государство. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

«Безопасность наших заокеанских соотечественников находится в центре внимания ЦК КПК. Министерство иностранных дел Китая немедленно активировало консульский механизм экстренного реагирования и поддерживает тесную связь и координацию с другими государственными ведомствами, местными органами власти, посольствами и консульствами Китая в Судане и соседних с ним странах», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее появились сообщения о том, что Швейцария закрывает посольство в Хартуме из-за соображений безопасности.

24 апреля посольство России в Судане сообщило об успешной эвакуации заблокированной в храме Нубийской митрополии в Судане россиянки с ребенком.

Российские дипломаты сообщили об эвакуации в посольство в Хартуме почти всех граждан РФ, которые находились в зонах эскалации конфликта. В посольстве отметили, что желание эвакуироваться, кроме россиян, выразили граждане стран СНГ. Список лиц, которых планирует эвакуировать посольство, насчитывает около 300 человек, среди них 140 — граждане России.