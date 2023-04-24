Губернатор Гладков: в Белгородской области под обстрел попало село Ясные Зори

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Ясные Зори. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Повреждены окна в частном доме и здании одного из предприятий, оборвана линия электропередачи, отметил он.

Ранее Гладков проинформировал об отмене режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен в регионе накануне из-за найденного боеприпаса.

Он добавил, что в центре Белгорода саперы нашли «взрывоопасный предмет». Это произошло во время обследования места, куда 20 апреля в результате нештатной ситуации упал снаряд с истребителя.

После этой находки в городе был введен режим ЧС регионального уровня.

Позднее губернатор сообщил об уничтожении обнаруженного в Белгороде авиаснаряда.