Главный синоптик Петербурга Колесов назвал дату отключения тепла в квартирах

Среднесуточная температура в Санкт-Путербурге до 26 апреля будет держаться на уровне выше +8 градусов, что теоретически может стать основанием для завершения отопительного сезона, сообщил «Невским новостям» главный синоптик города Александр Колесов. Однако тепло в квартирах города вряд ли отключат до 9 мая, считает эксперт.

«До 26 апреля включительно точно будет среднесуточная температура выше +8 градусов. И это будет ровно пять дней. Но с 27 апреля мы ожидаем похолодание с дождями, серьезными осадками. Погодная ситуация кардинально поменяется. И там среднесуточная будет ниже — всего +5…+6 градусов. Поэтому, думаю, что еще не отключат тепло, рановато», — отметил метеоролог.

По словам Александра Колесова, несмотря на похолодание, на этой неделе жителям не стоит опасаться холодного ветра.

«На следующей неделе ожидаем не очень хорошую погоду. Пока норма по осадкам выполнена только на 36% за счет первых дней. Прошлогодний апрель и в 2019 году тоже примерно такими же сухими были дни», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве завершается отопительный сезон. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что с учетом погоды решено приступить к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы 24 апреля.