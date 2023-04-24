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Власти сообщили о завершении отопительного сезона в Москве

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В Москве завершается отопительный сезон. Соответствующее заявление опубликовано в официальный Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«С учетом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, отключение отопления в столице будет происходить поэтапно и займет до пяти дней. В общей сложности отопление будет отключено в более чем 74 тыс. зданиях, среди них более 34 тыс. жилых домов.

Сначала тепло перестанет поступать на промышленные и административные объекты, следом – в жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

После отключения отопления специалисты приступят к работам по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России планируют перевести более 130 тыс. домов на электроотопление.

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